VOCALELLI: "Ranieri sarebbe stato perfetto per l'Italia" - DE SANTIS: "Per i Friedkin era o Roma o Nazionale"

Si continua a parlare del rifiuto di Claudio Ranieri alla Nazionale nelle radio romane: una scelta che ha diviso gli speaker. Da una parte Alessandro Vocalelli: "Sarebbe stato l’uomo perfetto per la Nazionale e l'avrebbe portata al Mondiale". Dall'altra invece chi non avrebbe visto di buon occhio il doppio incarico, come Flavio M. Tassotti: "Avrebbe riproposto la struttura societaria del 2019 che tanto criticò, con i centri di potere a Coverciano e in Texas".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Da quello che ho potuto ricostruire, i Friedkin hanno detto a Ranieri di decidere apertamente se diventare ct della Nazionale oppure restare col suo ruolo nella Roma. Credo che in questa situazione i proprietari giallorossi si siano dimostrati delle persone serie e ferme (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Uno come Dovbyk fatico a vederlo con Gasperini, non mi sembra il suo attaccante ideale nonostante la stazza (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Prima dell'intervento di Ranieri, l'entourage di Svilar e la dirigenza giallorossa non si parlavano. Poi, anche grazie a un'offerta più giusta per il valore del portiere, ora è iniziato un nuovo dialogo anche se non c'è ancora la fumata bianca per il rinnovo. 25 milioni per Scamacca? Non li spenderei onestamente (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Che cosa rimane di questo aberrante tentativo mediatico di strappare un tesserato di un'altra società? La facilità con cui si dà degli stupidi agli appassionati di calcio e ai propri lettori. (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se Ranieri avesse accettato di andare ad allenare la Nazionale avrebbe riproposto proprio quella struttura societaria del 2019 che tanto criticò: allora i centri potere erano Boston e Londra, stavolta sarebbero stati il Texas e Coverciano. (FLAVIO M. TASSOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ranieri sarebbe stato l’uomo perfetto per la Nazionale. Per me avrebbe portato l’Italia al Mondiale. (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Ranieri sarebbe stato l’uomo adatto per l'Italia. (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Ranieri ha fatto bene a rifiutare il doppio incarico ora. Sbaglia la nazionale ad aver esonerato Spalletti senza avere un sostituto, così come ha sbagliato a confermare Spalletti e non provarci con Ranieri a suo tempo. (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)