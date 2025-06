TRANI: "Dovbyk, Shomurodov e Abraham non sono i tre attaccanti da cui ripartire" - DE SANTIS: "Anjorin perfetto per la Roma"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il reparto offensivo della Roma: "Dovbyk, Shomurodov e Abraham non sono i tre attaccanti da cui ripartire", il commento di Ugo Trani. Matteo De Santis, invece, si sofferma sulle voci di mercato riguardanti Tino Anjorin: "Sarebbe perfetto per la Roma".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Dovbyk, Shomurodov e Abraham? Li venderei tutti e tre se ci fosse la possibilità di prenderne altri due migliori (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Considerando che Gasperini è in grado di trasformare un giocatore, io cercherei di valorizzare gli attaccanti che la Roma ha in rosa (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Vedrei molto bene Gudmundsson alla Roma, può essere un nome adatto a Gasperini (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Anjorin? Se sano, è un giocatore da top club. Nell'Atalanta di Gasperini, e dunque anche nella Roma ora, sarebbe perfetto (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

L'acquisto di un nuovo centravanti sarà fondamentale: Dovbyk, Shomurodov e Abraham non sono i tre attaccanti da cui ripartire (UGO TRANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo, 92.7)

Pavlidis? Penso che ci sia di meglio in giro e non so se sia meglio di Dovbyk (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo, 92.7)