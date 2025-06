TORRI: "Krstovic e Lucca nomi giusti da affiancare a Dovbyk" - ASSOGNA: "De Roon classico regista di Gasperini, Paredes è diverso"

C'è attesa per l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Gian Piero Gasperini in giallorosso. L'ex tecnico dell'Atalanta è a Parigi per il Roland Garros, così le voci dell'etere romano hanno iniziato a pensare al futuro e al mercato che verrà. "Sia Lucca che Krstovic possono essere nomi giusti da affiancare a Dovbyk", dice Piero Torri.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Mentre la Roma cercava piani B e C, come Fabregas, Gasperini ha fatto la sua scelta e la Roma è tornata sul suo principale obiettivo. Il tecnico ha motivazioni clamorose, ha capito che qui c'era qualcosa di diverso. Paredes? De Roon è il regista classico di Gasperini ed è molto diverso dall'argentino (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Svilar? In altri tempi con due anni di contratto vai in campo e giochi, adesso bisogna trovare una soluzione. Mile è forte ma c'è ancora tempo per capire la soluzione migliore (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Dybala? Magari con Gasperini può vivere una seconda giovinezza. Sia Lucca che Krstovic possono essere nomi giusti da affiancare a Dovbyk (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Dobbiamo sperare che Gasperini prenda calciatori da campionati semi sconosciuti tipo Belgio o Olanda: magari li paghi 7 o 8 milioni e poi esplodono. Il problema è che per fare il modello Atalanta devi prendere gente che 'nessuno' conosce... (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Nel mondo di pazzi che è il calcio, i soldi che chiede Svilar non sono molti. C'è chi già li guadagna senza aver fatto niente (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Credo che se per Svilar offrissero circa 40 milioni e, con quella cifra, dicessero a Gasperini di prendere Gosens e Lucca, al tecnico potrebbe andare bene (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)