PEDULLÀ: "Rinnovo Svilar? La grana è la clausola, perché la vorrebbe bassa" - JURIC: "Svilar non si è sentito coccolato e importante"

Il futuro di Mile Svilar è uno dei temi caldi nell'ambiente Roma, ma le trattative per il rinnovo non sembrano prive di ostacoli. Alfredo Pedullà rivela che "Non è un problema di base fissa di ingaggio; la grana è la clausola perché la vorrebbe abbastanza bassa", mentre Marco Juric sottolinea una certa insoddisfazione del portiere: "La risposta di Svilar sul rinnovo è vaga. Non si è sentito coccolato e importante".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

La Roma deve impiegare questo tempo per blindare Svilar. Non è un problema di base fissa di ingaggio; la grana è la clausola perché la vorrebbe abbastanza bassa. Il club giallorosso, invece, vuole andare oltre i 50 milioni. Gasparini all'Atalanta aveva chiesto Raspadori, in una eventuale lista è tra i primi 3 (ALFREDO PEDULLÀ, Retesport, 104.2)

Dovbyk? È un attaccante diverso, Gasperini ci può lavorare, non è che uno dimentica come si fa gol. Pellegrini può fare il Pasalic, è perfetto. Sperando che nessuno gli rompa le scatole (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

La risposta di Svilar sul rinnovo è vaga. Non si è sentito coccolato e importante, oltre le parole del direttore sportivo il giocatore si aspettava mosse concrete. La mia sensazione è che il giocatore si aspettava di più (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Se Svilar dice che il suo procuratore non è il problema, vuol dire che un problema c'è (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma deve sicuramente cambiare il centravanti, deve averne uno di movimento. Gasperini raramente ha avuto un attaccante fisso, un Dovbyk. Ma la Roma dovrà cambiare parecchio, non solo in avanti (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Sono preoccupato dal mancato sorriso di Svilar. Forse la Roma avrebbe dovuto muoversi un po' prima, l'augurio è che la Roma possa rinnovare il proprio miglior giocatore (ANDREA DI CARO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)