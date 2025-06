ORSI: "Ndicka è più decisivo di Koné" - CONFLITTI: "Kessié? Uno come lui lo riporterei in Serie A di corsa"

Tra la necessità di realizzare plusvalenze entro il 30 giugno e gli obiettivi futuro, le discussioni nelle trasmissioni radiofoniche sulla Roma nuotano tra i nomi di Ndicka, Koné o De Cuyper e Kessié, tornato alle cronache di mercato nella serata di ieri. "Lo riporterei subito in Serie A" dice Gabriele Conflitti sull'ex centrocampista di Atalanta e Milan.

Mario Mattioli, invece, si esprime così su Koné: "Ha fatto un campionato altalenante: dovessi sacrificarne uno, anche io penserei a lui". Chiusura su Dybala, col pensiero di Gianni Visnadi: "Rinnovargli il contratto mi sembrerebbe una follia".

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Ndicka per me è più decisivo di Koné, è in crescita. Tra i due terrei il difensore (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Koné ha fatto un campionato altalenante: dovessi sacrificarne uno, anche io penserei a lui (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Anche a costo di venderlo a prezzi di saldo, credo che la Roma venderà Ndicka entro giugno per non toccare Svilar (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Non penso che Dybala possa reggere i ritmi di allenamento di Gasperini, sono molto perplesso. Rinnovargli il contratto? Credo sia una follia… (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

De Cuyper mi piace tantissimo (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ndicka sarebbe una cessione sbagliata. È un difensore forte, è stato determinante nella difesa dell’ultima stagione: se lo perdi devi ricostruire il reparto (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se sarai costretto a vendere Ndicka a 8-9 milioni in meno per fare quelle plusvalenze entro il 30 giugno, alcune operazioni come Salah-Eddine a gennaio andrebbero rivalutate... (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma ha bisogno di uno stopper. Koné? Non mi sembra Ederson sinceramente, deve disciplinarsi tatticamente (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Kessié? Uno come lui lo riporterei in Serie A di corsa (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)