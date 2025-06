ORSI: "Gasperini? Scelta giusta, ma gli va dato tempo e qui c'è poca pazienza" - NISII: "Credo gli sia stato spiegato che sul mercato si farà il meglio possibile con le restrizioni"

L'arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma è ormai dato per assodato, e le discussioni si concentrano sulle sfide che attendono il tecnico. Fernando Orsi sottolinea un aspetto cruciale: "La Roma ha fatto la scelta giusta, ma all'allenatore va dato tempo e in questa piazza c’è poca pazienza". Federico Nisii, invece, analizza il contesto di mercato in cui Gasperini dovrà operare: "A Gasperini credo sia stato spiegato che si cercherà di fare il meglio sul mercato con le restrizioni che ci sono".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Il mercato della Roma? Mi aspetto degli acquisti sugli esterni (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Gasperini? La Roma ha fatto la scelta giusta, ma all'allenatore va dato tempo e in questa piazza c’è poca pazienza (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Dopo Ranieri la Roma difficilmente avrebbe potuto accontentarsi di un allenatore in rampa di lancio, la piazza non l’avrebbe accettato. Venire nel club giallorosso non è una sfida facile per Gasperini (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

A Gasperini credo sia stato spiegato che si cercherà di fare il meglio sul mercato con le restrizioni che ci sono. La Roma per il triennio dovrà avere un disavanzo di 60 milioni, quindi è chiaro che dovrà stare attenta, però i giocatori forti si possono prendere (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Pellegrini? Magari questo infortunio potrà essere un reset, un'occasione per ricominciare da zero (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Roma senza coppe? Voglio pensare che Gasperini l'avrebbe scelta lo stesso, perché voglio credere che nell'incontro di Firenze i Friedkin abbiano messo sul piatto delle prospettive molto interessanti (GABRIELE TURCHETTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ho molta curiosità di capire dove si farà il ritiro, se a Trigoria o in montagna, sicuramente si andrà in Inghilterra. Sono molto curioso di vedere come lavora Gasperini. Per la voglia che ha testimoniato Gasperini con le sue parole, credo che la partecipazione alle coppe sposti poco. Tra l'altro sarebbe bastato farci avere un pareggio a Bergamo per fare la Champions, ma ha fatto il suo lavoro (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)