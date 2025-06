ORSI: "Gasperini avrà bisogno di un po' di tempo per ambientarsi" - JURIC: "Distanza siderale tra Svilar e la Roma sul rinnovo"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è l'arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma: "Ci vorrà un pochino di tempo per l'ambientamento dell'allenatore", afferma Fernando Orsi. Marco Juric, invece, parla della trattativa per il rinnovo di Mile Svilar: "C'è una distanza siderale, ad oggi, tra il portiere e il club".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Per una volta le romane hanno fatto le cose nella maniera giusta. Si sono messe nella condizioni di partire bene e con certezze. Ora bisogna andare a rinforzare dove c'è bisogno. Avere Gasperini ti dà la sicurezza di sapere dove andare ad intervenire. Portarsi dietro qualche calciatore dall'Atalanta? Meno ne porta, meglio è. A meno che non siano Ederson o Lookman, mi aspetto che il mercato vada in linea con ciò che serve alla Roma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Quando cambi casa dopo 10 anni, devi riadattarti all'ambiente in cui vai, ci vorrà un pochino per l'inserimento di Gasperini. Ci saranno delle delusioni iniziali e spero che l'ambiente non si aspetti che la Roma possa giocare come l'Atalanta. Anche il tecnico deve realizzare che le pressioni sono diverse (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non ci credo che la Roma abbia offerto 1,9 milioni l’anno per Svilar: legittimerebbero il nervosismo dell'entourage e del calciatore. Sarebbe giusta l'indignazione della controparte in quel caso (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Negli ultimi 7-8 anni Gasperini ha fatto meglio di Allegri, è normale che guadagni di più il nuovo allenatore della Roma rispetto a quello del Milan (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Svilar-Roma? Entrambe le parti stanno rendendo questa trattativa pubblica. Ma c'è una distanza siderale, ad oggi, tra il portiere e il club sul rinnovo. Non riesco a comprendere perché, una volta che si trova un campione di questo livello, la società non assecondi maggiormente le richieste (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)