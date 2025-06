ORSI: "Dovbyk? Non so se sia la punta giusta per Gasperini" - CIARDI: "Si continua a parlare della Roma come se fossimo rimasti a ottobre scorso..."

Tema calciomercato lungo le frequenze radiofoniche. Secondo Mario Mattioli "la Roma ha bisogno di un colpo in difesa, un faro a centrocampo e un attaccante". Parlando di Dovbyk Fernando Orsi aggiunge "non so se sia la punta giusta per Gasperini".

La Roma ha bisogno di esterni e per Gasperini servono almeno 4 giocatori buoni sulle fasce (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ha bisogno di un colpo in difesa, un faro a centrocampo e un attaccante (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Secondo me le priorità sono un difensore centrale, un altro Ederson e un attaccante. Dovbyk? Non so se sia la punta giusta per Gasperini (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non ci sto a questa narrazione drammatica della Roma, si continua a parlare dei giallorossi come se fossimo rimasti a ottobre scorso... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se la Roma dovesse privarsi di Ndicka e Angelino, allora mi aspetto che incassi 55 milioni e non 40 (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Scamacca in prestito con riscatto lo farei, perché ai prezzi che mi avete proposto - 2 di prestito e 25 di riscatto - non ci sono tanti attaccanti di quel livello. Se non si puntasse su Dovbyk sarebbe un'operazione logica (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo, 92.7)