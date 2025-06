ORSI: "Alla Roma servono almeno quattro nuovi titolari" - TORRI: "Il contratto di Svilar andava rinnovato a settembre"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è la nuova Roma di Gian Piero Gasperini: "Mercato? Servono almeno quattro titolari veri", dice Fernando Orsi. Piero Torri, invece, si sofferma sulla telenovela legata al rinnovo di Mile Svilar: "Andava fatto a settembre".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

I terzini sono d'obbligo, servono rinforzi in quelle zone del campo. La Roma ha bisogno degli stopper: se si gioca con la difesa a tre, ce ne vogliono almeno cinque. In mezzo al campo servono un paio di giocatori, Cristante non ha lo smalto per fare il Perrotta (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Quattro acquisti forse non bastano: la squadra va rifatta dalle fondamenta, modellata sull'identità e sull'idea di gioco dell'allenatore. Servono almeno quattro titolari veri, da inserire subito nell'undici (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

I segnali che arrivano dalla situazione Svilar non sono dei più incoraggianti: l'offerta della Roma da 2 milioni mi sembra imbarazzante, questo rinnovo andava fatto a settembre (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Svilar? Va rinnovato a occhi chiusi e deve giocare nella Roma, punto (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Svilar fa parte di quella ossatura di 3/4 giocatori su cui la Roma deve costruire la squadra (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)