MANGIANTE: "Da Massara dobbiamo aspettarci giovani talenti" - MAIDA: "Non ci saranno grandi rivoluzioni"

Nell'etere romano si parla del prossimo mercato e dell'apporto che potrà dare Frederic Massara. "Dobbiamo aspettarci giovani talenti da Massara, giocatori alla Lookman per intenderci. Il suo dna è questo, è una persona e un grande lavoratore", così Angelo Mangiante. Questo invece il pensiero di Roberto Maida: "In questa sessione di mercato non ci saranno grandi rivoluzioni. A meno non vengano fatte cessioni remunerative, cosa che la Roma non vuole fare, è difficile che possa essere ricostruita la squadra"

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Su Pellegrini e Dybala io non avrei alcun dubbio, devi cercare di sfruttarli al meglio. La qualità tecnica è fondamentale per Gasperini, come fa una squadra che non ha qualità a fare 70 gol all'anno? (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se Pellegrini sta bene è il giocatore adatto per Gasperini (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Dobbiamo aspettarci giovani talenti da Massara, giocatori alla Lookman per intenderci. Il suo dna è questo, è una persona e un grande lavoratore. Non ama la luce della ribalta, è perfetto per lavorare una squadra (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport 90.9)

Per Massara saranno 10 gorni intensi dedicati alle cessioni. Non sarà facile, la mancata cessione di Angelino entro il 30 giugno ha un po' messo nei guai la Roma (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport 90.9)

In questa sessione di mercato non ci saranno grandi rivoluzioni. A meno non vengano fatte cessioni remunerative, cosa che la Roma non vuole fare, è difficile che possa essere ricostruita la squadra (ROBERTO MAIDA, Radio Radio 104.5)