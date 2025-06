PETRUZZI: "La conferenza di Gasperini mi ha colpito" - CASANO: "Ranieri ha rivoluzionato la Roma"

Ieri pomeriggio si è tenuta la prima conferenza stampa di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore della Roma (insieme al senior advisor Claudio Ranieri) e nell'etere romano c'è grande curiosità su come potrà partire il suo progetto: "Ho visto un tecnico pronto, molto carico, che non farà sconti a nessuno", il pensiero di Fabio Petruzzi. Tiziano Moroni si concentra invece sul probabile arrivo di Massara al posto di Ghisolfi nel ruolo di ds: "Il suo arrivo mi rincuora: serviva un dirigente esperto in questa fase".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Gasperini non mi sembrava convinto dell'ipotesi Soulé quinto. La Roma ora profuma un po' più di calcio, non dico tu abbia preso il meglio ma insomma... (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Servono rinforzi in tutti i reparti, non so se Dovbyk sarà confermato: può fare di più ma in un gioco diverso. E non so se sia adatto al calcio di Gasperini (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Sono rimasto favorevolmente colpito dalla conferenza di Gasperini. Ho visto un tecnico pronto, molto carico, che non farà sconti a nessuno. N’Dicka sacrificato? Potrebbe portare a due difensori più adatti forse alle richieste del nuovo allenatore (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Massara su De Ketelaere mi disse: "parlerà la storia per questo ragazzo" e ora vale molto più del prezzo di acquisto dal Milan. L'aspetto calcistico nella Roma ora è coperto in modo molto positivo (SANDRO SABATINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Convinto dalla conferenza stampa del duo Ranieri-Gasperini. Hanno affrontato con onestà e trasparenza ogni argomento, senza proclami o false promesse. L’arrivo di Massara mi rincuora: serviva un dirigente esperto in questa fase (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Devo ricredermi sul progetto dei Friedkin. La vera grandezza di Ranieri, più di aver rimesso in piedi la squadra, è aver convinto i proprietari della Roma a fare cose semplici, normali e sensate (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

In poche settimane Ranieri ha rivoluzionato la Roma. Prima sul campo, poi imponendo la sua visione ai Friedkin che hanno dimostrato nei fatti e non solo a parole di aver capito i propri errori. Il trio Ranieri-Massara-Gasperini riporta la Roma ad avere finalmente una struttura idonea e competente per fare calcio d’alto livello (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)