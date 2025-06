CAMELIO: "Svilar? Ad oggi è più facile che vada via che rimanga" - NISII: "Mile è una saracinesca, ha completamente cambiato l'anno della Roma"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è la trattativa per il rinnovo di Mile Svilar: "Ad oggi è più facile che vada via che rimanga", afferma Enrico Camelio. Federico Nisii esalta le prestazioni del portiere giallorosso: "È una saracinesca, ha cambiato da così a così l'anno della Roma".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Devo ancora leggere "la difesa blindata della Roma" e "i gol dell'1-0 di Dovbyk"... Te ne accorgi perché in porta c'è una saracinesca: Svilar ha cambiato da così a così l'anno della Roma (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport, 90.9)

Mi dicono che la posizione di Bruno Conti è molto più salda del passato (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Mi ha colpito molto che Gasperini abbia sottolineato il lavoro di Ghisolfi e dell'area scouting, in un certo senso non c'era bisogno ma ha voluto sottolinearlo. Su Svilar c'è un non detto: l'unica cosa che mi viene in mente è che la Roma lo abbia già venduto (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma ha preso un allenatore importantissimo, forse il migliore su piazza. Svilar? Ad oggi è più facile che vada via che rimanga (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Il rinnovo di Pisilli? Contratto assurdo rispetto a quello che ha dato alla Roma… (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)