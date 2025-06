BIAFORA: "Situazione Ranieri? Non credo che a Gasperini faccia piacere quello che sta accadendo" - FELICI: "Verrebbe a mancare un pilastro"

Si parla della questione Ranieri-Nazionale nell'etere romano. Una perdita che sarebbe grave per la Roma secondo Antonio Felici: "Nell'ottica della Roma questa è una prospettiva molto grave per la Roma, sia col doppio incarico sia se Ranieri dovesse abbracciare la Nazionale e basta". Così invece Filippo Biafora: "Non credo che a Gasperini faccia piacere quello che sta accadendo nelle ultime ore, ha sposato il progetto grazie a Ranieri"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Non è che se Ranieri non c’è la Roma non va avanti. Claudio dovrebbe correre per andare in Nazionale... (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ranieri è l’uomo giusto per la Nazionale, ma troverebbe un’emergenza superiore rispetto a quella incontrata alla Roma (PAOLO MARCACCI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ranieri in Nazionale? Ha dimostrato di saper intervenire in qualsiasi situazione e credo che ci riuscirà anche stavolta (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ranieri ha ottenuto risultati importanti, ma lo ha fatto con giocatori stranieri e non italiani (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

A livello di nomi, dietro il Napoli di Conte io vedo il Milan di Allegri e la Roma di Gasperini (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ranieri ha autorevolezza ed è rispettato, meglio di lui non c’è nessuno per la Nazionale (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

I Friedkin dovrebbero essere netti con Ranieri: o stai qui alla Roma o vai in Nazionale (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Non credo che a Gasperini faccia piacere quello che sta accadendo nelle ultime ore, ha sposato il progetto grazie a Ranieri. Anche con il doppio incarico qualche fastidio lo può dare (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Da italiano che comunque un po' tiene alla Nazionale mi farebbe piacere se Ranieri la prendesse in mano, ma nell'ottica della Roma questa è una prospettiva molto grave per la Roma, sia col doppio incarico sia se Ranieri dovesse abbracciare la Nazionale e basta. Perché verrebbe a mancare quel pilastro su cui abbiamo fondato tutti anche il giudizio positivo sull'arrivo di Gasperini. Perché se Ranieri prenderà il doppio incarico certamente continuerà a fare il consulente tecnico di Friedkin e quello si può fare anche a distanza. Ma Ranieri garante non potrebbe farlo. (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Ranieri sta cercando di sistemare la questione Svilar, ma le due parti sono ancora distanti sull’ingaggio. Il Milan non è interessato, ma ha estimatori in Inghilterra.

Angelino piace a Simone Inzaghi, e l’offerta è dell’Al-Hilal è di circa 20 milioni. Gasperini vuole giocatori ben prestanti fisicamente e lui non lo è (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5)

Angelino ha dimostrato di essere un giocatore che può stare benissimo nel nostro campionato. Se va via dovrà essere sostituito con uno all’altezza, cosa che con 20 milioni si può fare (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5)