VOCALELLI: "La Roma a Torino deve vincere" - PRUZZO: "Sarri grande professionista e bell'allenatore"

Si avvicina l'ultimo match di domenica contro il Torino. La Roma andrà a giocare in casa del Torino per cercare di conquistare gli ultimi tre punti a disposizione in campionato. Di questo hanno parlato le voci dell'etere romano. "Sarri? È un grande professionista ed è un bell'allenatore, la Roma però deve concentrarsi sulla partita contro il Torino perché potrebbe essere una trappola", il pensiero di Roberto Pruzzo. Alessandro Vocalelli: "La Roma deve vincere a Torino non solo per sperare nel Venezia, ma anche per non avere brutte sorprese".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Sarri? È un grande professionista ed è un bell'allenatore, la Roma però deve concentrarsi sulla partita contro il Torino perché potrebbe essere una trappola. Mancini si sta meritando di essere confermato. In questo momento Soulé vale la metà di quello che è stato pagato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mancini è antipatico da morire in campo, però me lo prenderei sempre. Delle volte mi sembra troppo istintivo. La Roma dovrebbe ripartire da lui il prossimo anno, se si troverà un altro centrale da affiancargli potrebbe uscire fuori una grande difesa (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Thiago Motta? Io lo prenderei (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Non prenderei Thiago Motta, dai racconti che si fanno anche quando era Bologna sembra sia un allenatore in grado di creare empatia con dei giocatori che non hanno ancora raggiunto uno status importante (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Champions? La Roma sta bene, ha l'orgoglio che deriva da questa cavalcata infinita e ha la sensazione che il 4° posto sia diventato realtà o poco meno di una realtà. Deve fare il suo dovere per far gridare al prodigio vincendo a Torino e aspettando notizie, che penso potrebbero essere positive, da Venezia (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma deve vincere a Torino non solo per sperare nel Venezia, ma anche per non avere brutte sorprese. È in una strada di mezzo, può andare in Champions ma deve difendere il posto in Europa League (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)