VOCALELLI: "Farioli sarà l'allenatore della Roma" - LEGGERI: "Spero che il no ad Allegri non partorisca un fenomeno da baraccone sulla panchina"

Il futuro della panchina della Roma è al centro del dibattito radiofonico, con annunci che sembrano ormai imminenti. Alessandro Vocalelli si sbilancia: "Farioli sarà il nuovo allenatore della Roma", aggiungendo che la società potrebbe avere "un paio di soluzioni sul tavolo legate al diverso piazzamento nelle coppe europee". Dall'altra parte, Max Leggeri esprime una certa apprensione: "L’eventuale no a Max Allegri spero non partorisca la candidatura di un altro fenomeno da baraccone sulla panchina della Roma".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Il nuovo allenatore? L'importante ora è che la squadra riesca a compiere l'impresa di entrare in Champions, che non so da quanti anni non avviene (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non credo che la questione allenatore possa influire sui giocatori. La Roma si sta giocando l'accesso in Champions, che vorrebbe dire avere 50-60 milioni in più. Io tutta questa necessità di conoscere l'allenatore non ce l'ho (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Farioli sarà il nuovo allenatore della Roma. Un conto è andare in Champions e un altro in Europa League. Forse i Friedkin hanno un paio di soluzioni sul tavolo legate al diverso piazzamento nelle coppe europee (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Se la Roma vincesse a Bergamo andrebbe in Champions League al 90% (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Farioli alla Roma? Mi incuriosirebbe, ma allo stesso tempo non mi entusiasmerebbe (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Spero che a Farioli venga dato tempo, altrimenti non avrebbe senso fare una scelta alla De Rossi (DANIELE MATERA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

L’eventuale no a Max Allegri spero non partorisca la candidatura di un altro fenomeno da baraccone sulla panchina della Roma (MAX LEGGERI, Rete Sport, 104.2)

Non mi sorprende l’esclusione di Allegri, credo che la Roma abbia già scelto il nuovo allenatore. La mia speranza è che sia Antonio Conte (CLAUDIO CAPUANO, Rete Sport, 104.2)

La Roma deve scegliere l’allenatore in base a ciò che vorrà fare da grande: inutile qualsiasi compromesso per soddisfare parzialmente la piazza (NICK TERRIACA, Rete Sport, 104.2)