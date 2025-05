VISNADI: "Se la Roma protegge Gasperini può giocare per lo scudetto" - MATTIOLI: "Non è il profilo ideale"

In lizza per la panchina della Roma Gian Pier Gasperini. E lungo le frequenze radiofoniche si alternano pareri sull'eventuale arrivo del tecnico ora all'Atalanta: "Se la Roma protegge Gasperini può giocare per lo scudetto", dice Gianni Visnadi. Per Mario Mattioli "non è il profilo ideale per la Roma".

Secondo Gabriele Conflitti "sarebbe la prima volta, con questa proprietà, che la Roma fa una scelta “anti-piazza”".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Gasperini ha bisogno di tempo e gli va costruita la squadra come vuole. Dybala? Per me è adatto al suo gioco (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Gasperini è un ottimo allenatore, ma non è il profilo ideale per la Roma (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Gasperini? Complimenti alla Roma in caso di arrivo dell'allenatore dell'Atalanta (LUIGI SALOMONE, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Gasperini sarebbe una buona scelta per sostituire Ranieri e costruire qualcosa di importante (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Sarebbe la prima volta, con questa proprietà, che la Roma fa una scelta “anti-piazza”. Il giocatore migliore e peggiore della rosa per Gasperini? Koné e Dybala (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Se la Roma protegge Gasperini può giocare per lo scudetto (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Gasperini dove va fa bene ma Roma è una piazza difficile e c'è pressione. Pellegrini? Stupito dal suo comportamento calcistico, mi sembra quasi depresso in campo (ZBIGNIEW BONIEK, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma aveva contattato Gasperini mesi fa e, insieme a Fabregas, rappresentava la prima scelta. Ma i tempi non coincidevano (GIUSEPPE LOMONACO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)