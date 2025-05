TORRI: "Nuovo allenatore? Ormai ne salta fuori uno al giorno" - BALZANI: "Allegri? Non mi risulta che non voglia venire"

Proseguono le polemiche post Atalanta-Roma sul contatto Pasalic-Koné in area. Lungo le frequenze radiofoniche, però, si parla anche del prossimo futuro in panchina. "È tanto semplice, Abisso non doveva intervenire. Il protocollo è chiaro, se poi il regolamento cambia ogni partita allora di che stiamo parlando?", chiede Roberto Pruzzo. "Nuovo allenatore? Ormai ne salta fuori uno al giorno. Maresca credo abbia sei anni di contratto al Chelsea e può riportarlo in Champions, quindi mi sembra difficile. Se lui viene a Roma, è solo perché il Chelsea lo caccia", dice Piero Torri.

Conclude, infine, Francesco Balzani: "Allegri? Non mi risulta che non voglia venire".

Dopo aver combattuto una vita contro i simulatori e contro i "rigorini", adesso si reclama quell'intervento di Pasalic su Koné? Per me era addirittura ammonizione per il francese. Se quel rigore lo avessero fischiato contro vi stareste ancora lamentando. Come si fa a dare quel rigore? Più chiaro ed evidente errore di quello non c'è nulla (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il rigore su Konè non c'era, quindi il Var è intervenuto solo per correggere un chiaro ed evidente errore (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio Lo Sport, 104.5)

Gasperini? Non so se sia il favorito numero uno, ma come possibilità ci credo, ci ho sempre creduto anche prima. Certo, quando Ranieri l'aveva escluso pubblicamente ci avevo messo un po' una pietra sopra. Ma quando le voci ricominciano a girare, si rincorrono, è sempre perché qualcosina di vero c'è, magari non contatti diretti ma abboccamenti di qualche tipo. Secondo me, è una possibilità che crea qualche speranza ma pure qualche problematica (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)