TORRI: "Ho il sospetto che la Roma sia di nuovo in ritardo" - MATTIOLI: "Fabregas sarebbe l’uomo giusto"

Finito il campionato, il tema caldo in casa Roma è l'allenatore in attesa dell'annuncio. "Ranieri ha fatto il massimo e la squadra ha dato tutto. Fabregas? Lo vedo pronto, ha qualcosa in più degli altri", dice Roberto Pruzzo. Per Mario Mattioli "Fabregas sarebbe l’uomo giusto per la Roma".

Conclude, infine, Piero Torri: "Ho il sospetto che la Roma sia di nuovo in ritardo, come lo scorso anno per il ds ora per l'allenatore".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Ranieri ha fatto il massimo e la squadra ha dato tutto. Fabregas? Lo vedo pronto, ha qualcosa in più degli altri (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Fabregas sarebbe l’uomo giusto per la Roma (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Fabregas ha dimostrato di avere idee e personalità, ma il salto dal Como alla Roma è molto alto... (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ranieri ha detto che c’è già un accordo mentre Ghisolfi sostiene che stanno ancora scegliendo. Nelle ultime ore si fa con insistenza il nome di Fabregas, che ha fatto benissimo con il Como, ma che a me sembra un’operazione alla Luis Enrique prima maniera o alla De Rossi: un giovane tecnico chiamato a ricostruire e ad avviare, per l’ennesima volta, un nuovo progetto (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

La Roma meritava di andare in Champions League per quanto fatto nell’ultima parte del campionato, ma è partita in ritardo e non è riuscita a colmare il gap (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ranieri meritava la Champions, la Roma come squadra e società no perché ha buttato via un terzo di stagione. In bocca al lupo al nuovo allenatore perché non sarà semplice prendere il posto di Sir Claudio (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se prendi Fabregas è chiaro che ti avventuri nel solito progetto dopo aver buttato un anno, perché il progetto dei giovani da valorizzare lo dovevi fare già con De Rossi, hai abortito, e che fai, dopo un anno ricominci con la stessa tiritera? Così non la finiamo veramente più (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Ho il sospetto che la Roma sia di nuovo in ritardo, come lo scorso anno per il ds ora per l'allenatore (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)