TORRI: "È un altro danno da 50 milioni" - ORSI: "Ogni volta che la Roma perde è sempre colpa dell’arbitro..."

All'indomani del ko per mano dell'Atalanta, lungo le frequenze radiofoniche si discute soprattutto del contatto in area nerazzurra tra Pasalic e Koné. "Ogni volta che la Roma perde è sempre colpa dell’arbitro... ", dice Fernando Orsi. Per Roberto Pruzzo "ieri è stato disconosciuto il protocollo, è stata fatta una cosa che non si può fare".

Chiude Piero Torri: "È un altro danno da 50 milioni: ieri sera ha vinto la Juventus, non l’Atalanta".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Il VAR non poteva intervenire sul contatto Pasalic-Koné e ora si è creato un precedente scandaloso (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Veramente qualcuno pensa che quello di Koné sia rigore? Non scherziamo, il centrocampista francese ha simulato e doveva essere ammonito. Ogni volta che la Roma perde è sempre colpa dell’arbitro... (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

L'intervento del VAR? Ieri è stato disconosciuto il protocollo, è stata fatta una cosa che non si può fare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Abisso non doveva intervenire sul rigore (LUIGI SALOMONE, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Come fa a essere rigore quello su Koné? Il VAR è intervenuto perché si trattava di un clamoroso errore. È il centrocampista della Roma ad andare contro la gamba di Pasalic... (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Pasalic-Koné? Eccessivo definire quell'episodio un chiaro ed evidente errore. Concedere il rigore non sarebbe stato così scandaloso (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La sconfitta di Bergamo brucia non solo per l'effetto immediato sulla corsa Champions giallorossa ma per aver riaffermato quanto sia mortificante vedere la Roma arrivare sistematicamente sotto realtà come l'Atalanta. Servono investimenti seri sulla rosa (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Enorme rammarico per la sconfitta di Bergamo, ma non è ancora finita! La Roma ora ha l'obbligo morale e categorico di non mollare, per se stessa e per rispetto dell'intera tifoseria. Ranieri monumentale! Ha smontato il circo mediatico costruito in questi anni, che sa di moviola 2.0 e l'applicazione a singhiozzo di un protocollo VAR che non funziona (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Il rigore per me non c’è. Col passare del tempo, purtroppo, questa partita resterà come il furto di Bergamo (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Faccio una domanda semplice: se fosse stato a metà campo, quel fallo di Koné sarebbe stato fischiato? Per me basta questa come risposta. È un altro danno da 50 milioni: ieri sera ha vinto la Juventus, non l’Atalanta (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)