PES: "Nuovo allenatore? Allegri da tenere assolutamente in considerazione" - PRUZZO: "Roma costretta a vincere a Bergamo in caso di vittoria di Lazio o Juve"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il nuovo allenatore della Roma: "Il profilo di Allegri va tenuto assolutamente in considerazione", afferma Lorenzo Pes. Roberto Pruzzo, invece, si concentra sulla corsa Champions: "In caso di vittoria di Lazio o Juventus, la Roma sarebbe costretta a fare risultato a Bergamo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

4 milioni di stipendio a Svilar? Se la Roma vuole abbassare il monte ingaggi deve fare delle scelte… (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

In caso di vittoria di Lazio o Juventus, la Roma sarebbe costretta a fare risultato a Bergamo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il profilo di Allegri va tenuto assolutamente in considerazione per la panchina della Roma, ma sfido chiunque a sapere i nomi presenti nella lista di Ranieri e Ghisolfi. Credo comunque che la scelta sia stata già fatta (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Allegri e Conte li prenderei tutta la vita. Sarri? Se arrivasse qualcun altro al posto suo sarei più contenta... (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Nuovo allenatore? Per me sarà Sarri... (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Posso dare per certo che, oltre a Pioli, neanche Farioli è nella lista degli allenatori (GIUSEPPE LOMONACO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Per Allegri la Roma deve aspettare, perché non è una prima scelta di quasi nessun allenatore (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Sull'allenatore non si sa nulla perché non l'hanno ancora preso. Ma penso che arriverà un nome importante (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)