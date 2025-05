ORSI: "Fabregas? Passando da una piccola a una big potrebbe incontrare tante difficoltà" - ASPRI: "O Ranieri è un santo o la rosa è di livello"

Nella radio romane anche oggi continua il dibattito sul profilo ideale per la panchina, con Fernando Orsi che consiglia cautela su Fabregas: "Per me deve restare al Como [...] passando da una piccola a una big potrebbe incontrare tante difficoltà". Fabrizio Aspri invece invita a una riflessione più ampia sui meriti della squadra: "O Ranieri è diventato un santo oppure è una rosa di livello. Magari qualcuno dovrebbe chiedere scusa".



Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Fabregas? Fossi in lui rimarrei a Como. Roma e Milan non gli permetterebbero di far giocare ragazzi sconosciuti, bensì gli chiederebbero di vincere (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Per me Fabregas deve restare al Como e la storia di Thiago Motta insegna. Roma? Dovrebbe fare prima uno step intermedio, passando da una piccola a una big potrebbe incontrare tante difficoltà (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Fabregas è sveglio e ha grandi idee, qualora arrivasse la chiamata giusta non vedo perché dovrebbe rifiutarla. Ha dimostrato di poter allenare un top club (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Continuo a pensare che Soulé sia stato strapagato. Con un po' di calma ora sta dimostrando di essere un giocatore di prospettiva, molto interessante. Sta risolvendo le partite (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

O Ranieri è diventato un santo oppure è una rosa di livello. Magari qualcuno dovrebbe chiedere scusa. La Roma ora lotta per le competizioni europee. Non può essere solo merito di Ranieri, ma forse anche di altri (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

L'Inter in panchina ha Taremi, Arnautovic e Correa. La Roma può mettere Soulé, poi ha anche Pisilli, Baldanzi. Per me è tanta roba (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Quando la Roma vince la Conference io mi ricordo che cantavamo "Presidente, portaci Dybala". Nella stessa sessione di mercato oltre a Dybala arrivano Matic, Wijnaldum, che non potevamo prevedere si rompesse la tibia, Belotti e Celik. Eravamo pienamente soddisfatti. La successiva arrivano Ndicka e Aouar. Io penso che si dovrebbe sempre pensare al momento in cui sono stati acquistati i giocatori, col senno di poi è diverso (GIANPAOLO EROLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

I Friedkin i soldi li hanno sempre messi, il problema è l'incompetenza. Hai il pane, ma non vuoi avere i denti, ti devi affidare a persone capaci. Metti una dirigenza capace e poi non ci interessa se parli o non parli (ASSO DI ROMA, Tele Radio Stereo, 92.7)