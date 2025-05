ORSI: "Champions? Roma favorita" - TORRI: "Se dovessi puntare qualcosa sul futuro allenatore lo farei su Fabregas"

All'indomani della vittoria contro la Fiorentina, lungo le frequenze radiofoniche si parla di Svilar, del prossimo futuro e dell'allenatore che verrà. Per Fernando Orsi "in questo momento Svilar è come lo Yamal del Barcellona, ieri ha evitato la sconfitta della Roma". "Ora servono tutti per trasformare l'impresa in un miracolo sportivo", aggiunge Checco Oddo Casano.

Conclude, infine, Piero Torri: "La mia è una deduzione e non una notizia, ma se dovessi puntare qualcosa sul futuro allenatore della Roma lo farei su Fabregas".

In questo momento Svilar è come lo Yamal del Barcellona, ieri ha evitato la sconfitta della Roma. È così decisivo da essere un valore aggiunto. Ieri i giallorossi non dovevano vincere, ma lo hanno fatto grazie a questo ragazzo. Lotta Champions? Per me la favorita è proprio la squadra di Ranieri (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Svilar dà la garanzia che non gli fai gol, poi la difesa regge bene. Per una volta la vittoria è merito del portiere. Dovbyk ieri ha segnato, ma ha fatto veramente poco. L'impressione è che, fatta eccezione per il capitano, tutti i calciatori siano coesi e uniti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La mia è una deduzione e non una notizia, ma se dovessi puntare qualcosa sul futuro allenatore della Roma lo farei su Fabregas (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Fabregas lo prenderei, per me è un gran bell'allenatore. Il problema è se possa funzionare in questa società, quello che è successo con De Rossi non ci ha insegnato nulla? (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Dal 16° al 4° posto l'impresa di Ranieri è già pazzesca così. Ora bisogna soffiare sulla Roma fino all'ultimo secondo di questa stagione, mettendo da parte i legittimi pensieri sui singoli. Ora servono tutti per trasformare l'impresa in un miracolo sportivo (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Non si può non partire dai meriti di Ranieri, che vince l'ennesima gara di misura proiettando la Roma in una dimensione che non ha mai avuto in questi ultimi anni a tre turni dal termine. Dovbyk? I gol non bastano... (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

In questo momento la Roma andrà avanti fino alla fine. A Bergamo andranno là per vincere, questo modo di fare gruppo e questo modo di giocare li rende imbattibili (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ranieri dimostra ancora una volta che è sempre meglio il vecchio, in termini di esperienza, rispetto al nuovo che avanza. Sta dando lezioni a tutti, portando la Roma a sperare in un obiettivo impensabile due mesi fa (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Mi sarei immaginato la scelta dell'allenatore in netto anticipo, a febbraio. Ora, però, sceglierlo e annunciarlo mi sembrerebbe presto vista la possibilità di andare in Champions e magari convincere chi tre mesi fa non si sarebbe neanche seduto al tavolo (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)