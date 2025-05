MAIDA: "Il pareggio in Lazio-Juventus sarebbe il risultato perfetto per la Roma" - FELICI: "La rosa va migliorata in diversi reparti"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è la corsa Champions: "Il pareggio in Lazio-Juventus sarebbe il risultato perfetto per la Roma", afferma Roberto Maida. Antonio Felici si sofferma sulla rosa giallorossa: "Questa squadra va migliorata in diversi reparti".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Mi dispiace sentire persone che dicono "ma che ce frega dello stadio": lo stadio è il futuro della Roma. La sfida con l'Atalanta? Credo che Ranieri andrà avanti coi due attaccanti e Koné centrale di centrocampo (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)

Prevedo un pareggio in Atalanta-Roma, così come per Milan-Bologna e Lazio-Juventus. Il vantaggio dei giallorossi è quello di giocare sapendo i risultati delle altre ma neanche la squadra di Gasperini può permettersi di scherzare più di tanto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Il miracolo che sta facendo Ranieri fa credere che la rosa alla fine non è male ma sarebbe un errore: questa squadra va migliorata in diversi settori e i Friedkin capiscono poco di calcio (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Sono convinto che se la Roma vincesse a Bergamo si qualificherebbe in Champions (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

L’avversaria principale della Roma nella corsa Champions è la Juventus (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma deve vincere a Bergamo e sperare nel pareggio tra Lazio e Juventus (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Il pareggio in Lazio-Juventus sarebbe il risultato perfetto, in questo modo la Roma potrebbe giocare a Bergamo con due risultati su tre (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Per me nessuna delle squadre in corsa per la Champions vincerà le ultime tre partite (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Allegri? Non lo vedo più aggiornato… (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)