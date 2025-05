JURIC: "Se lunedì non arriva l'allenatore è un problema" - TORRI: "Le parole di Fabregas sanno di addio al Como"

Alla vigilia dell'ultima fatica stagionale contro il Torino, nell'etere romano si parla del nuovo allenatore, e secondo Piero Torri potrebbe riaccendersi la pista Fabregas: "Le parole di Fabregas di ieri secondo me hanno un po' riaperto la porta, sanno di addio". Così invece Roberto Pruzzo: "Se potessi farei i contratti di 6 mesi agli allenatori, invece di finire come la Roma ad avere un progetto triennale e poi ritrovarsi a cambiare tre allenatori. Vediamo che succede domani."

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Lotta Champions? Per me ognuno manterrà le proprie posizioni, anche se Juventus, Roma e Lazio avranno tre partite difficili (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se potessi farei i contratti di 6 mesi agli allenatori, invece di finire come la Roma ad avere un progetto triennale e poi ritrovarsi a cambiare tre allenatori. Vediamo che succede domani. Per alzare il livello ci vuole qualcosa di diverso che non sia per forza una programmazione. Ci sono cose che vanno evitate (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se lunedì non arriva l’allenatore è un problema. Che cosa stiamo facendo? Non c’è più una scusa che può tenere. (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

Prima dell'arrivo degli americani la Roma era la squadra più importante del centro-sud, se la batteva, ma comunque aveva più scudetti. Dall'arrivo di Pallotta e Friedkin la Roma è stata declassata. Questa cosa mi dà un'amarezza inimmaginabile. (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

La prossima settimana mi aspetto tanti annunci da parte della Roma. Oltre all'allenatore, mi aspetto anche novità sul CEO e su qualche sponsor. Le parole di Fabregas di ieri secondo me hanno un po' riaperto la porta, sanno di addio (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)