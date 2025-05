DI GIOVAMBATTISTA: "La Roma ha scelto Fabregas" - TRANI: "Ranieri ha usato parole pesanti su Paredes"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il nuovo allenatore della Roma: "I giallorossi hanno scelto Fabregas, è il favoritissimo per la panchina e lui ha detto sì", l'annuncio di Ilario Di Giovambattista. Ugo Trani, invece, parla del rapporto tra Claudio Ranieri e Leandro Paredes: "Il tecnico ha usato parole pesanti nei confronti del centrocampista".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Per la Roma sarà molto dura, la Fiorentina si è sempre adattata bene a chi vuole fare la partita. Sarà una trappola, la Roma dovrà stare attenta alle ripartenze viola (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Roma-Fiorentina? C'è il rischio di vedere un pareggio. Non vedo una più forte dell'altra, c'è equilibrio. La Roma viene da 18 risultati utili consecutivi ma la Fiorentina con le grandi finora ha fatto bene. Ci si gioca tanto (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Secondo me Ranieri non esclude il grande allenatore. Su Paredes ha usato parole pesanti (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

La Roma ha scelto Fabregas, è il favoritissimo per la panchina giallorossa e lui ha detto sì. Pioli è al secondo posto nelle gerarchie. Tra Fabregas e Pioli prendo 100 volte il primo (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma è molto avanti nei contatti con Fabregas, ma non è una trattativa facile (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Fabregas sarebbe una grande scelta. Lo considero un profilo adattissimo per aprire una nuova fase a Roma (VALERIA BIOTTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Fabregas ha tutto per diventare un grande allenatore, ma piazze come Roma sono difficili da gestire... (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Cosa ha Fabregas più di De Rossi? Daniele allenava i giallorossi mentre Cesc stava in Serie B con il Como... (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)