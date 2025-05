DI CARO: "Dubito che la Roma abbia già l'allenatore" - ASSOGNA: "All'80% sarà straniero"

Mancano solo due giorni a Torino-Roma, ma all’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è quello relativo al nuovo allenatore. Il pensiero di Federico Nisii: "Ranieri ha messo la sua storia, il suo volto e la sua parola di fronte al pubblico. Quando dice che l'allenatore c'è è un impegno, non penso che menta". Andrea Corallo pensa a Klopp: "È il migliore su piazza. Se il problema è economico, dovresti dargli tutto quello che vuole". Il pensiero di Andrea Di Caro, invece, è diverso: "Dubito che la Roma abbia già l'allenatore: se l'hanno fatto ed è sotto contratto con un'altra squadra c'è una scorrettezza di fondo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Non mi sono sembrate eleganti le parole su Totti, che invece mi era sembrato affettuoso su Ranieri e aveva detto la verità sul non prendere in giro i tifosi. Dubito che la Roma abbia già l'allenatore: se l'hanno fatto ed è sotto contratto con un'altra squadra c'è una scorrettezza di fondo (ANDREA DI CARO, Manà Manà Sport, 90.9)

La volontà di Ranieri di portare Gasperini a Roma è ancora viva. Un importantissimo operatore di mercato mi ha detto che all'80% il nuovo allenatore della Roma sarà straniero (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport, 90.9)

Dopo l'intervista di Ranieri sono più tranquillo, ho fiducia nelle parole dell'allenatore. Mi inquieta solo quando ha detto che lo annunceranno il primo luglio, ma immagino che verrà detto prima (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Se dovesse andare in Europa League, la Roma dovrebbe essere comunque soddisfatta. Credo che il livello della squadra sia quello (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Secondo me dalla prossima settimana capirai bene le esigenze economiche e le operazioni che devi andare a fare. Si fanno dei piani a lungo termine a prescindere dal singolo giocatore. Tutte le simulazioni sono state già fatte, sono conti matematici. Rispetto all'anno scorso quest'anno vedo più unità d'intenti (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Non c'è una sola persona che creda a Ranieri quando dice che hanno già l'allenatore e deve solo essere annunciato (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma deve essere brava ad approfittare della situazione del Torino. Ranieri ha messo la sua storia, il suo volto e la sua parola di fronte al pubblico. Quando dice che l'allenatore c'è è un impegno, non penso che menta (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport, 90.9)

Se vai a vedere la prima rosa di Klopp al Liverpool il miglior giocatore che aveva era Coutinho. È il migliore su piazza. Se il problema è economico, dovresti dargli tutto quello che vuole (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)