DI GIOVAMBATTISTA: "Gasperini sarà il nuovo allenatore della Roma" - DE SANTIS: "Ranieri ancora allenatore? Lo tengo all'1%. De Rossi? 1,5%"

La ricerca del nuovo allenatore della Roma si fa sempre più intricata e le opinioni sullo stato attuale delle cose divergono.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Con probabilità molto elevate diciamo che Gian Piero Gasperini sarà il nuovo allenatore della Roma. Ci sono tanti indizi, non abbiamo parlato con il mister, ma dovrebbe essere lui. Oggi avrebbe comunicato alla sua società che sarebbe meglio separarsi perché più di così non si può fare (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Da quello che so anche Dan Friedkin ha chiamato Fabregas. Sono convinto che due lunedì fa, quando lo spagnolo è stato a Roma, si sia incontrato con la Roma (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Pellegrini è un bel giocatore, forse ha una personalità diversa da altri e questo può averlo penalizzato. A Roma non riesce ad esprimersi con tranquillità ma starebbe bene in qualsiasi squadra per me (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Un ritorno di De Rossi? Sarebbe davvero il piano Z, non credo sia possibile a meno che tra un mese non ti ritrovi ancora così. Sarebbe una figura barbina da parte della società... (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Il problema è che la Roma si è incartata sull'allenatore: la lista di Ranieri è da buttare, perché è finita, sono arrivati solamente 'no'. In quella di Ghisolfi ci sono Terzic, Vieira e probabilmente Farioli. Le cose semplici si potevano fare a gennaio: chiamavi Allegri, gli facevi firmare il contratto ed era chiusa lì senza fare tutta questa pantomima. Ora un nome libero e semplice c'è, Sarri, ma non è stato mai chiamato, almeno questo giurano i procuratori (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

La volontà di Svilar è quella di restare a Roma (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sarri e Gasperini mi piacerebbe vederli alla Roma (FRANCESCO ODDI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ad oggi io l’1% che Ranieri rimanga l’allenatore della Roma lo devo tenere in conto. De Rossi? 1,5%... (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Svilar è una giocatore che ha fatto delle dichiarazioni non di facciata, è stato molto sincero. Sono convinto che voglia ancora rimanere alla Roma e la Roma voglia tenerlo. Mi arriva che a breve arriverà una nuova proposta. Secondo me è una situazione di assoluta normalità: la società parte bassa e il suo agente che lo valuta per quello che vale, che è tanto. So che la Roma lo considera un pilastro indipendentemente dall'allenatore che verrà (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma sapeva di aver bisogno dell'allenatore da novembre, non puoi ridurti all'ultimo e aspettare (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

La Roma al momento non ha nessuno come allenatore, gli hanno detto tutti di no (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)