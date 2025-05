ASSOGNA: "Aperta la pratica Gasperini, ha tanti dubbi" - TORRI: "La Roma per me ha ricevuto un no che non si aspettava"

Mancano ancora diversi giorni a Torino-Roma, ultimo impegno in campionato per i giallorossi, così le attenzioni dell'etere romano sono dedicate interamente alla questione allenatore. Non c'è ancora chiarezza rispetto al successo di Ranieri, ma secondo Paolo Assogna: "Rimane aperta la pratica Gasperini, ma con grande certezza dico che l'attuale allenatore dell'Atalanta è pieno di dubbi sul da farsi". "La Roma ha ricevuto un no che non si aspettava e secondo me quel rifiuto è arrivato da Fabregas", è invece la lettura di Piero Torri.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Nuovo allenatore? Magari la Roma sta ancora aspettando degli incastri, aspetta che parta il domino di panchine per poi andare a posizionarsi (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport 90.9)

Nuno Espirito Santo? Il problema è che nessuno sa niente, ogni tanto qualcuno butta qualche nome. Al di là di questo, quando passi da un allenatore all’altro con stili di gioco diversi vuol dire che qualcuno ci ha capito poco. (NANDO ORSI, Radio Radi 104.5, Mattino - Sport e News)

Probabilmente i Friedkin hanno trovato più difficoltà rispetto a quelle che pensavano. Quanti nomi c’erano nella lista presentata da Ghisolfi e Ranieri? Io dico cinque, non di più. E poi l’elenco è stato consegnato un po’ di tempo fa. Secondo me, la lettura è questa: la Roma ha ricevuto un no che non si aspettava e secondo me quel rifiuto è arrivato da Fabregas (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)

Rimane aperta la pratica Gasperini, ma con grande certezza dico che l'attuale allenatore dell'Atalanta è pieno di dubbi sul da farsi. Quando mi dicono che la Roma ha già scelto il tecnico io impazzisco, se Gasperini è assalito dai dubbi vuol dire che il tecnico non è stato scelto (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport 90.9)