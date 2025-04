VOCALELLI: "Lo spostamento del match con l'Inter non avvantaggia la Roma" - TORRI: "Arrivare sesti sarebbe un'impresa, Juric ha devastato i giallorossi"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è lo spostamento di Inter-Roma a domenica 27 aprile in seguito alla scomparsa di Papa Francesco: "I giallorossi non sono avvantaggiati, ora i nerazzurri hanno un giorno in più di riposo dopo la Coppa Italia", afferma Alessandro Vocalelli. Piero Torri, invece, si sofferma sulla classifica: "Quest'anno arrivare sesti è un'impresa, i 50 giorni di Juric hanno devastato la Roma".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Quest'anno arrivare sesti è un'impresa per tutto quello che è successo. I 50 giorni di Juric hanno devastato la Roma (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Non ricominciamo con le rivalutazioni: Celik, Cristante, Pellegrini, Saelemaekers, El Shaarawy... Ma quale ossatura? Quest'anno rifai 63 punti. Sono 5 anni che devi migliorare e stai sempre là (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Si dice che Koné voglia andare via a fine stagione, sarebbe un grosso problema e, a quel punto, dovresti investire molto a centrocampo (FRANCESCA FERRAZZA, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Perché la Roma deve per forza giocare le coppe? Guardate il Napoli che si sta giocando il campionato. Se per un anno non fai Europa o Conference League non finisce il calcio... (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Lo slittamento di Inter-Roma? I giallorossi non sono avvantaggiati. La decisione svantaggia i capitolini in chiave campionato e i nerazzurri in ottica Champions League (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Con lo spostamento della partita la Roma non è avvantaggiata, ora l’Inter ha un giorno in più di riposo dopo la Coppa Italia (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Inter-Roma? Capisco la decisione di rinviare Lazio-Parma, ma a Milano si sarebbe potuto giocare sabato sera… (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Pellegrini ormai è sparito dal campo, soprattutto dopo il derby. Per me la Roma farà un pacchetto all'Inter in cui inserirà anche Zalewski (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma potrebbe vincere a Milano contro l'Inter... (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)