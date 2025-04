TRANI: "Allenatore? Sarei sorpreso se non fosse uno tra Allegri, Pioli e Sarri - DI CARO: "La Roma è arrivata con le energie nervose consumate da questa rincorsa"

Archiviato il derby, l'attenzione si sposta sulle prospettive future della Roma, sia in campo che in panchina. Ugo Trani ipotizza che la scelta del tecnico dipenda dalle decisioni del Milan e traccia un confine: "Sarei sorpreso se non fosse uno tra Allegri, Pioli e Sarri". Andrea Di Caro invece, rispetto alle ultime due partite pareggiate, avanza un dubbio: "La Roma è arrivata forse con le energie nervose consumante, tolte da questa rincorsa". _____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

La Roma deve ripartire da Svilar e Soulé per scavalcare questa quota dei 63 punti. Per gli altri staremo a vedere, c'è da lavorare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Alla Roma oltre a Dovbyk serve un altro attaccante un po' più forte di Shomurudov. Se l'ucraino ha segnato in Spagna non può dimenticarsi come si fa in Italia (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Per allenatori come Allegri la Roma è una seconda scelta. Ormai siamo abituati alle telenovelas (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Allenatore? Siamo dipendenti da quello che fa il Milan. Sarei sorpreso se non fosse uno tra Allegri, Pioli e Sarri (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Va bene il bel gioco, ma l'allenatore deve avere personalità. Deve essere spigoloso e pignolo, se ne deve fregare di tutto e tutti e andare avanti. Quindi figuriamoci se Farioli, Pioli, Mancini che si deve rilanciare o De Zerbi vanno bene... (STEFANO CASINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Nel derby sono mancati mentalità e coraggio sicuramente. In queste partite gli avversari devono vedere la tua personalità, vedere che ci sei. Puoi palleggiare, ma non con questa paura. Sicuramente Ranieri non ha dato una tattica come quella del primo tempo. Mourinho dopo il 4-3 con la Juve diceva "Ho visto 5-6 giocatori con il pannolone". Questi sono limiti in assoluto (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport, 90.9)

Rispetto allo stadio, al momento in Comune non risulta nulla per il 21 aprile, ma il Comune sa che a breve la Roma presente i 4/5 del progetto. Sulla questione del bosco di Pietralata, vorrei ricordare ai comitati che il progetto dello stadio prevede il triplo degli alberi di quelli che ci sono ora (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Prospettive? Continuare a crederci finché la matematica non te lo impedisce. Ci sono altre quattro sfide con squadre di vertice. La Roma è arrivata forse con le energie nervose consumante, tolte da questa rincorsa. Contro Juve e Lazio non si è vista sicuramente la migliore Roma (ANDREA DI CARO, Manà Manà Sport, 90.9)