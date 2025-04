TORRI: "Se la Roma non batte la Juventus è fuori dalla lotta Champions" - PRUZZO: "Bisogna alzare il livello, ha vinto le ultime due per inerzia"

Si avvicina sempre di più lo scontro diretto di domenica sera (ore 20:45) contro la Juventus e non potrebbe che essere questo l'argomento principale di giornata nell'etere romano. Piero Torri in tal senso è categorico: "Se non batti la Juventus, sei fuori dalla corsa Champions. Anche se pareggi". Roberto Pruzzo si aspetta invece una prestazione migliore rispetto alle precedenti: "Bisogna alzare il livello perché le ultime due partite le hai vinte per inerzia". Infine Marco Juric analizza le possibili scelte offensive del tecnico Ranieri: "Dovbyk e Shomurodov insieme possono essere una soluzione".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

L’ambizione Champions della Roma passa da un solo risultato contro la Juventus. Se non batti la Juventus, sei fuori dalla corsa Champions. Anche se pareggi. Tutto questo non fa altro che aumentare i rimpianti per quei due mesi con Juric. (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)

Le avversarie vanno affrontate tutte, la classifica qualcosa vale. Fino a qualche tempo fa pensavamo che la Roma fosse fuori da tutto, ora ti giochi le tue carte e bisogna alzare il livello perché le ultime due partite le hai vinte per inerzia (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Quando la Roma è andata a fare partite importanti, poi le ha perse. Guardate il Milan in Coppa Italia e l’Athletic Club. Voglio vedere la Roma alla prova delle gare che contano (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La partita contro la Juventus è quasi vitale. I giallorossi sono riusciti a vincere alcune partite in maniera particolare, anche senza grossi meriti. Adesso credo che dalla Juventus in poi cominceranno a pagare qualcosa. Sto aspettando la Roma al varco, deve confermare quanto di buono fatto vedere (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Contro la Juventus Dovbyk e Shomurodov insieme possono essere una soluzione, Soulé e Pellegrini a Lecce hanno proposto ben poco. Nel 3-5-2 però non ci sarebbe spazio per Baldanzi (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)