TORRI: "La prossima settimana dovremmo sapere il nome dell'allenatore" - TRANI: "Vedo una Roma al ribasso"

L'attesa per conoscere il nome del prossimo allenatore della Roma si fa sempre più concreta, tanto che Piero Torri prevede un annuncio già "la prossima settimana". Intanto, le recenti parole di Claudio Ranieri continuano a far discutere, generando interpretazioni contrastanti: Ugo Trani, ad esempio, vi legge segnali preoccupanti: "Vedo una Roma al ribasso". _____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Penso che la prossima settimana dovremmo sapere il nome del nuovo allenatore della Roma (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Penso che Ranieri abbia un’esperienza tale da gestire tutte queste situazioni. Parliamo di un tecnico che ha vinto la Premier League, il derby gli fa il solletico (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Capiremo più avanti se i Friedkin daranno retta a Ranieri oppure andranno per conto loro. Prossimo allenatore? Inutile fare i nomi, c’è solo da aspettare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il derby arriva in un momento migliore per la Roma, i giallorossi sono favoriti. Sappiamo cosa vuol dire tornare il giovedì notte, non sarà facile per la Lazio (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Dalle parole di Ranieri vedo una Roma al ribasso. La situazione è angosciante (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Ranieri ci metterà la faccia solo se verrà ascoltato. L'unica speranza di un botto è sull'allenatore (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Ranieri sta responsabilizzando sempre più Pellegrini: se noi guardiamo la "scheda", lui lo reputa uno dei centrocampisti più forti, ma questo è un discorso scevro da ogni componente emotiva e psicologica. Dire che in allenamento è uno dei migliori vuol dire che in partita non lo è. Dà a lui la responsabilità sul futuro (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Dal discorso sulla lista di allenatori sembra che ce ne sono 7-8 che non vedono l'ora di allenare la Roma. Se è una lista legata a profili disponibili e pronti, mi sembra strano ce ne siano così tanti di livello. Non va semplicemente scelto, bisogna anche convincerli (ANDREA DI CARO, Manà Manà Sport, 90.9)

Vieira? È stato bravo, ha fatto un gran lavoro in corsa e mi sembra molto pacato e molto equilibrato. Poi nello specifico va conosciuto (MAX TONETTO, Manà Manà Sport, 90.9)