PRUZZO: "Roma-Fiorentina fondamentale per la lotta Champions" - JURIC: "Giallorossi favoriti per il quarto posto"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è la lotta per il quarto posto: "Roma-Fiorentina diventa fondamentale", afferma Roberto Pruzzo. Marco Juric scommette sui giallorossi: "Sono i favoriti per andare in Champions League".

Buona lettura.

La lotta Champions? Roma-Fiorentina diventa fondamentale, non escludo niente (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Ora la Roma è in una condizione psicologica forte, ma se può andare in Champions non vedo perché non possa la Lazio dato che i punti sono gli stessi (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La lotta Champions? In questo momento la Roma è la favorita, più di Juventus e Bologna. La condizione psicologica è talmente positiva che la vedo più libera di testa e con più frecce nel proprio arco (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Fabregas? A Como ci sono i soldi, c’è la proprietà più ricca del campionato, c’è un progetto e vogliono investire... (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Mi intriga l’idea di un allenatore giovane che ha studiato, con carisma come può essere Fabregas (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma non è quarta ma, ad oggi, secondo me è la favorita per andare in Champions League (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)