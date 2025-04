PRUZZO: "Ranieri non pensi che il derby sarà facile dopo il Bodo" - ASSOGNA: "Ranieri non ha considerato Farioli"

Il derby è ormai alle porte e sulle radio romane cresce l'attesa per una sfida delicata. Roberto Pruzzo mette in guardia dai rischi: "Ranieri non pensi che il derby sia una partita facile dopo il passo falso della Lazio a Bodo". Parallelamente, continua il toto-allenatore, e non mancano i retroscena sui candidati, come rivela Paolo Assogna: "Mi risulta che Ranieri non abbia considerato Farioli". _____

Massimo Ascolto

_____

La Champions rimane quasi impossibile. Chi vince il derby mette un piede in Europa. Secondo me il nuovo allenatore ha già firmato. Auspico un Ranieri e una Roma coraggiosa nel derby (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)

Spero che Ranieri non pensi che il derby sia una partita facile dopo il passo falso della Lazio a Bodo. È un match decisivo e pericoloso. Non so chi arriva meglio. I biancocelesti hanno delle difficoltà, ma, in 48 ore riesci a recuperare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Dopo la sconfitta contro il Bodo, nel derby la Lazio dovrebbe fare una prova d'orgoglio. La Roma arriva con una serie di risultati consecutivi importanti, mentre, i biancocelesti devono cercare di riprendersi e questa partita arriva nel momento peggiore (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Lazio deve cambiare atteggiamento. La Roma non è il Bodo, non sbaglierà 5 gol davanti alla porta, questo derby è fondamentale (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ranieri l'ho sentito sereno. Ma mi è sembrato distaccato quando si parlava del futuro. Ha ripetuto più volte che se la vedranno società e allenatore. Non sarà lui a decidere determinate cose, mi ha dato questa sensazione (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do Io Tokyo)

Su Farioli c'è un interessante confronto di vedute opposte. A me risulta che non sia stato considerato da Ranieri. Secondo altri ci sono anche altre persone che decidono oltre a Ranieri e quindi mettono nella lista anche Farioli (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport 90.9)

Ogni ds ha i suoi canali preferenziali ed è normale. Ndiaye è procuratore di Gourna-Douath, di Farioli e di Vieira, quindi potrebbero essere stati proposti. È sicuramente un procuratore giovane e importante, che si sta imponendo soprattutto nel mercato francese. Ma io mi allarmo quando prendi 3-4 giocatori di un procuratore in una sessione (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport 90.9)

Io so che Montella era stato contattato da Ghisolfi e non è stato più sentito. Lo aveva sentito anche dopo l'esonero di Juric per andare a Londra dai Friedkin, ma era in ritiro con la Turchia (ANDREA DI CARO, Manà Manà Sport 90.9)