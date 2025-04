PRUZZO: "L'assenza di Dybala? Soulé e Pellegrini devono tornare protagonisti" - ROSSOMANDO: "Se dovessi sacrificare qualcuno cederei Ndicka"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è legato ai sostituti di Paulo Dybala: "Con l'assenza della Joya, Soulé e Pellegrini devono tornare protagonisti", afferma Roberto Pruzzo. Marco Valerio Rossomando, invece, parla di mercato: "Se dovessi sacrificare qualcuno cederei Ndicka".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Hai incontrato una squadra di livello superiore, non puoi vincere sempre. La Roma ha fatto una ripresa di grande sostanza (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Con l'assenza di Dybala lì davanti, Soulé e Pellegrini devono tornare protagonisti. In quella zona di campo devi avere giocatori che saltano l'uomo e creano superiorità (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Se dovessi fare una scelta su qualcuno da sacrificare, cederei Ndicka (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Gourna Douath a 19 milioni non lo riscatterei mai, a 10 però ci farei un pensiero. Pellegrini? Non lo terrei il prossimo anno, per il bene di entrambi (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Vedo il bicchiere mezzo pieno dopo il punto contro la Juventus perché ti permette di stare ancora in lotta e ora i posti sono due, vista la sconfitta dell’Atalanta (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)