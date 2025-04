PRUZZO: "La permanenza di Ranieri la soluzione migliore" - PETRUZZI: "Il tecnico ha rivitalizzato tutti tranne Pellegrini"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il prossimo allenatore della Roma. "La permanenza di Ranieri la soluzione migliore per tutti", le parole di Roberto Pruzzo. Fabio Petruzzi, invece, si sofferma su Lorenzo Pellegrini: "Ranieri è riuscito a rivitalizzare praticamente tutti, tranne lui". Alessio Scarchilli parla del rinnovo di contratto di Mile Svilar: "Spero non sia vera quell'offerta, altrimenti nei suoi panni la prenderei come un'offesa".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Fosse per me farei una raccolta firme per far restare Ranieri. Credo che sia la soluzione migliore per tutti, considerato anche che in estate non ci sarà una rivoluzione e resteranno la maggior parte dei giocatori che ci sono adesso (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma l'allenatore lo ha già scelto. Le ricostruzioni che stanno emergendo su alcuni profili, come spesso accade, cronologicamente risalgono ad alcune settimane fa. Ranieri è un uomo esperto, sa che la tempistica nel calcio è tutto e sicuramente si è mosso per tempo. Pioli? Sarebbe l'allenatore che ti consentirebbe di lavorare con più serenità sul mercato, senza rivoluzioni e quello che può gestire meglio il rientro di Dybala (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Il ritorno in Champions sarebbe straordinario ma gli scontri diretti sono il vero tallone d'Achille della Roma. Servirebbe un mezzo miracolo per arrivare quarti. Pioli sarebbe una scelta corretta per proseguire sulla ricostruzione avviata da Ranieri (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Pellegrini non credo giocherà domenica contro la Juve. A Lecce ha nuovamente steccato, lo vedo spento, lontanissimo parente del calciatore che era diversi mesi fa. Ranieri è riuscito a rivitalizzare praticamente tutti, tranne lui (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Spero, onestamente, non sia vera l'offerta recapitata a Svilar per il rinnovo altrimenti nei suoi panni la prenderei come un'offesa (ALESSIO SCARCHILLI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Per il contratto che ha, il valore di Svilar non può essere superiore ai 30 milioni di euro (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)