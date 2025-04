PES: "Rapporto buono tra Ghisolfi e Ranieri, ma la scelta sull'allenatore è dirimente" - TREVISANI: "Allenatore vincente meglio di un giovane? Una boiata"

In attesa del match contro l'Hellas Verona, l'etere romano si concentra più che altro sul profilo ideale per la panchina della Roma e il dibattito si accende: Riccardo Trevisani definisce "una boiata pazzesca" il "vecchio luogo comune secondo cui un allenatore vincente di una certa epoca è migliore degli altri perché sa come si fa", spiegando come tecnici giovani senza trofei in bacheca possano dominare grandi squadre come il Real Madrid. Nel frattempo, Lorenzo Pes riferisce di un "rapporto molto buono tra Ranieri e Ghisolfi", ma avverte che "la scelta dell’allenatore sarà dirimente", potendo diventare "la garanzia di Ranieri o l’inizio di una spaccatura profonda".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Tre anni fa erano considerati dei salmonari, magari adesso non lo sono più... (STEFANO MOLINARI, Radio Radio, Radio Radio Mattino Sport e News, 104.5)

Parlando con delle persone vicine a Trigoria mi dicono che ci sia un rapporto molto buono tra Ranieri e Ghisolfi. Io penso che la scelta dell’allenatore sarà dirimente, quel nome sarà la garanzia di Ranieri o l’inizio di una spaccatura profonda (LORENZO PES, Tele Radio Stereo 92.7)

Il vecchio luogo comune secondo cui un allenatore vincente di una certa epoca è migliore degli altri perché sa come si fa, perché si difende, perché non prende le imbarcate e tutto quanto, è una boiata pazzesca. Un'allenatore di quarant'anni, che non ha niente in bacheca, ha dominato tra andata e ritorno contro il Real Madrid (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

In un 3-5-2 con il terzetto Paredes-Pisilli-Kone hai un po' tutto. Hai la costruzione di Paredes e la corsa degli altri due. Su Pisilli il discorso del rinnovo è assurdo: sarebbe il primo caso di giocatore punito dopo la firma. Credo solo che Ranieri faccia le sue valutazioni (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Mi aspetto qualche cambio di formazione da parte di Ranieri, serve freschezza fisica e mentale. Credo che Shomurodov possa partire titolare (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport, 90.9)

Ranieri che dice che Roma non è stata costruita in un giorno? Lui ti sta dicendo che in astratto i Friedkin puntano a fare una squadra da prime 4, che possa lottare per lo scudetto però ti dice anche che serve tanto di quel tempo e chissà se ci arriviamo vivi, almeno qualcuno di noi (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Il mister mi pare sia stato abbastanza chiaro sulla classifica e sono d'accordo. La Roma deve puntare al 5° o 6° posto perché non riuscirà ad andare oltre. C'è troppo divario, troppa distanza (MAX TONETTO, Manà Manà Sport, 90.9)