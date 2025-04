ORSI: "Roma-Juventus? Chi vincerà sarà la candidata principale per il quarto posto" - TRANI: "La scelta di Pioli sarebbe da contestazione"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è Roma-Juventus, partita in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico e valida per la trentunesima giornata di Serie A. "Chi vincerà sarà la candidata principale per il quarto posto", dice Fernando Orsi. Ugo Trani parla del possibile arrivo di Stefano Pioli: "È da contestazione, mi auguro che la gente protesti e glielo impedisca...". Marco Juric, invece, boccia Mats Hummels: "Non penso che il tedesco possa più giocare nella Roma".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Roma-Juventus? Non vedo una favorita. I giallorossi hanno carattere, vincono anche giocando male come con Cagliari e Lecce. Chi vincerà sarà la candidata principale per il quarto posto (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma ha fatto un percorso clamoroso, i giallorossi possono battere la Juventus anche se la squadra vista a Lecce non basterebbe. Sulla trequarti serve qualità, l'assenza di Dybala si sentirà (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Dovbyk è un attaccante da 25 milioni, il suo problema è il prezzo con cui è stato pagato. Perché non l’ho mai visto scaraventare un difensore con forza fino all’ultima partita... (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Anche la difesa a 4 credo che sia una possibilità migliore rispetto ad inserire Hummels. Non penso che il tedesco possa più giocare nella Roma (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Sarri? Per me è un buon allenatore e un grande lavoratore, lo prenderei. Pioli è da contestazione, mi auguro che la gente protesti e glielo impedisca... (UGO TRANI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

Pioli è un buon allenatore, ma non mi sembra all'altezza di un compito del genere. Io vedo Allegri alla Roma, potrebbe fare una buona con alcuni ritocchi in questa squadra (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)