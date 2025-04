MORONI: "Ndicka sottovalutato, sarebbe complicato sostituirlo" - PRUZZO: "La Roma deve vincere le prossime due partite per tenere viva la speranza Champions"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è la rosa della Roma e Tiziano Moroni si sofferma su Evan Ndicka: "Viene sottovalutato troppo spesso, è un giocatore complicato da sostituire e può valere ancora di più tra un anno". Roberto Pruzzo, invece, si concentra sulla corsa Champions League: "I giallorossi devono vincere le prossime due gare per tenere viva la speranza".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Svilar è una garanzia in difesa, ma davanti ti serve qualcosa in più. Esagero: devi vincere le prossime due per tenere viva la Champions e scavalcarle tutte. Si aprirebbero scenari impensabili (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non mi stupirei se giocasse Shomurodov titolare anche contro l'Inter. Dovbyk è più marcabile, l'uzbeko è più scaltro e sta facendo meglio (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mi auguro che la Roma si desti dal torpore delle ultime gare e vada a Milano per vincere. Non sopporto più questo clima stantio, di rassegnazione che si respira in generale, una sorta di 'romatristismo'. Perché non si prova a mettere un po' di pressione sulla squadra? Se Verona, Parma e Como hanno vinto più partite di te contro le big vuol dire che i problemi sono profondi (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Mi piacerebbe vedere una Roma a Milano più battagliera, con maggiore coraggio. Vorrei che Ranieri questa volta schierasse le due punte contro l'Inter (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Oltre a Svilar e Koné, sarei contento se la Roma ripartisse da Ndicka, a mio giudizio spesso troppo sottovalutato. E' un giocatore complicato da sostituire e che può valere ancora di più tra un anno (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)