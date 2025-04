JURIC: "Non sembra che abbiano tutta questa voglia di lottare per la Champions" - ORSI: "Dovbyk? Qualcuno ha sbagliato a pagarlo 40 milioni"

Verso Roma-Verona, in programma sabato sera, lungo le frequenze radiofoniche si discute dei singoli e non solo. "Dovbyk è un buon giocatore, ma qualcuno ha sbagliato a pagarlo 40 milioni", dice Fernando Orsi. "Avevamo immaginato Ranieri plenipotenziario tecnico, invece il punto fermo è Ghisolfi", è il punto di Antonio Felici.

"Voglio capire se tra queste due linee di Ranieri e Ghisolfi, Farioli - che è stato bocciato da Ranieri - è un'opzione. Lui, a livello di curriculum, deve ancora irrobustirsi. A me sembra acerbo per un ambiente come quello della Roma, ma lo chiederò a Ghisolfi", conclude Angelo Mangiante parlando del futuro allenatore.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Dovbyk? Non può valere quello che la Roma lo ha pagato. I numeri sono a suo favore, ma è costato veramente troppo. La cosa più logica è tenerlo e cercare di metterlo nelle condizioni migliori, ma anche lui deve metterci del suo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Dovbyk è un buon giocatore, ma qualcuno ha sbagliato a pagarlo 40 milioni (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sia in ambito che dirigenziale che tecnico, mi pare ci sia voglia di vedere come vanno le persone in altri ruoli. Anche Ranieri non ha mai fatto il consulente. Mi sembra che ci sia voglia di sperimentare. Gli stessi Tiago Pinto e Ghisolfi non erano i direttori sportivi delle squadre da dove venivano (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

I Friedkin mettono Vitali perché non gliene frega niente di avere un uomo di calcio (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Avevamo immaginato Ranieri plenipotenziario tecnico, invece il punto fermo è Ghisolfi (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Voglio capire se tra queste due linee di Ranieri e Ghisolfi, Farioli - che è stato bocciato da Ranieri - è un'opzione. Lui, a livello di curriculum, deve ancora irrobustirsi. A me sembra acerbo per un ambiente come quello della Roma, ma lo chiederò a Ghisolfi (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport, 90.9)

A me non sembra che abbiano tutta questa voglia di lottare per la Champions, altrimenti ci sarebbe stata una verve diversa in campo in queste partite. Poi matematicamente è ancora possibile e allora te la nominano nelle interviste (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Per me bisogna essere coerenti nelle scelte. I giocatori sono nettamente più importanti dell'allenatore. Se ad Ancelotti prendi giocatori scarsi finiamo sempre sesti, a 63 punti fissi perché quello valiamo (PINO VACCARO, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'area di Pietralata più o meno è stata trovata insieme al Comune. Questo progetto è semi-definitivo perché mancano gli scavi archeologici, poi andrà integrato, ma una volta che lo consegni intanto inizia un iter. La parte degli scavi non rientra tra le prescrizioni del pubblico interesse, ma della Soprintendenza (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport, 90.9)