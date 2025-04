DE SANTIS: "Inter-Roma sarà molto bloccata" - CAMELIO: "Se Pellegrini segna a Milano non mi cambia niente"

Si avvicina la difficile trasferta di San Siro contro l'Inter e l'analisi pre-partita si intensifica. Matteo De Santis prevede una gara inizialmente bloccata: "Penso che Inter-Roma sarà una partita in cui le squadre saranno molto bloccate". Mentre Enrico Camelio torna sulla valutazione di Lorenzo Pellegrini, sottolineando come una singola buona prestazione non basti a cambiare il giudizio complessivo: "Se Pellegrini non fa niente da 3 anni e segna a Milano, a me non cambia niente".

Per la Roma sarà difficile ma deve provare a fare un’impresa sportiva. Ranieri sarà all’ultima apparizione a San Siro e vorrà lasciare un ricordo bello per lui e spiacevole per l’avversario. Vincere lì è sempre difficile. Se perde per la Roma è addio Champions (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, Radio Radio Mattino Sport e News, 104.5)

La mia battaglia è questa: se Pellegrini non fa niente da 3 anni e segna a Milano, a me non cambia niente. Prende un ingaggio importante, ma negli ultimi 3 anni ha fatto solo 2 mesi con De Rossi (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, Radio Radio Mattino Sport e News, 104.5)

Per quella che è la situazione dirigenziale della Roma, bisogna dare un'altra sessione di mercato a Ghisolfi, che dovrà saper lavorare con i limiti del fair play finanziario e del settlement agreement (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport, 90.9)

Penso che Inter-Roma sarà una partita in cui le squadre saranno molto bloccate e poi qualcosa verrà fuori nel secondo tempo. Sono curioso di veder come l'Inter gestirà le forze, ci sono parecchie incognite (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)