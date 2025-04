CONFLITTI: "Ancelotti per me sarebbe una scelta sbagliata" - VACCARO: "Se devo scegliere, Allegri tutta la vita"

Quelli di Allegri e Ancelotti sono i nomi più discussi oggi dalle voci dell'etere romano. L'ex tecnico della Juventus e l'attuale allenatore del Real Madrid sono i temi dei quali si dibatte a pochi giorni dal derby contro la Lazio di Baroni. "Ancelotti? Per me sarebbe una scelta sbagliata...", il pensiero di Gabriele Conflitti. Pino Vaccaro si sofferma sull'ex Juventus: "Io sono un tifoso medio, se devo scegliere mi prendo Allegri tutta la vita".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Ancelotti? Per me sarebbe una scelta sbagliata... (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Sono convinto che il Pellegrini che abbiamo visto ci sia ancora da qualche parte ma credo che lo vedremo con un’altra maglia ormai (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

A me piacerebbe Antonio Conte come allenatore della Roma: ha carattere, è un vincente, sarebbe il top per la panchina giallorossa (VINCENT CANDELA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Io sono un tifoso medio, se devo scegliere mi prendo Allegri tutta la vita. La squadra non ha le macerie, però non può comprarsi i campioni. Se Ancelotti ha difficoltà con il Real, figuriamoci con questi giocatori (PINO VACCARO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se non vinci il derby rischi di finire fuori anche dalla lotta per un posto in Europa League. Ora si capisce il valore della Roma. Ieri agenti rilanciavano nomi come Fabregas, si è riparlato di Farioli che è molto vicino a Ghisolfi. Non voglio pensare che la scelta del nuovo tecnico della Roma sia solo nelle mani di Ghisolfi. Qualcuno ha fatto il nome di Vieira... (ANDREA DI CARO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Siamo arrivati al paradosso che la maggior parte dei tifosi preferirebbe Allegri al posto di Ancelotti. Secondo me ad Allegri come esperienza manca qualcosa all'estero per essere un top, per me è fondamentale (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)