CAMELIO: "Ora Ranieri non può mettere le mani avanti, sembra una 'mourinhata'" - MAINI: "Nelle ultime partite sono mancati coraggio e personalità"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è legato alle parole di Claudio Ranieri in conferenza stampa: "Ora non può mettere le mani avanti, sembra una 'mourinhata'", afferma Enrico Camelio. Giampiero Maini, invece, analizza le ultime due partite dei giallorossi: "Sono mancati coraggio e personalità".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Secondo me la Lazio ha fatto un anno zero, la Roma non l'ha mai fatto. Nella Lazio c'è stato il coraggio di salutare giocatori importantissimi per loro come Immobile, Luis Alberto, MIlinkovic. La Roma cerca ogni anno di aggiungere qualcosa, ma non tornano i conti (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Io contro l'Hellas Verona giocherei con un 4-3-3. Nelle ultime due partite sono mancati un po' di coraggio e personalità (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport, 90.9)

Se De Rossi è durato quattro partite e aveva il sostegno totale, Farioli che arriverebbe senza i favori di tutti quanto durerebbe? (GIULIO CERZA, Manà Manà Sport, 90.9)

Ranieri ha denigrato un po’ la rosa della Roma, ma con lui la squadra ha dimostrato che è da Champions. Ora non può mettere le mani avanti, sembra una 'mourinhata' (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Io mi sarei sentito preso se in giro se Ranieri avesse continuato a dire di credere alla Champions (PAOLO MARCACCI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Ranieri? Lo vedo più distaccato, qualcosa deve essere successo (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)