ALOISI: "L'identikit di Ranieri porta a Pioli, il 'normal one'" - CERZA: "Pioli è lo 'chef della spaghettata di mezzanotte'"

Mentre si affinano le ultime analisi tattiche in vista della sfida decisiva contro la Juventus, l'attenzione si concentra come sempre sulla scelta del prossimo allenatore. Il nome di Stefano Pioli emerge con insistenza: per Daniele Aloisi "Pioli sarebbe un "normal one", l'identikit di Ranieri porta a lui ", mentre Giulio Cerza lo definisce "lo 'chef della spaghettata di mezzanotte'", capace di ottenere risultati anche senza avanzare pretese onerose, aspetto utile vista la situazione finanziaria del club.

Metterti a 5 con Cristante forse darebbe il segnale di volerti difendere soprattutto. A maggior ragione perché la Juve si presenta con due esterni come McKennie e Weah, che non brillano proprio per qualità difensive. Inserire El Shaarawy, invece, ti darebbe la possibilità di attaccare di più (GABRIELE TURCHETTI, Manà Manà Sport 90.9)

Io un pensiero su De Zerbi o un allenatore di quel tipo lo farei. È un allenatore che ha le sue controversie ma che ha sempre mostrato le sue simpatie per Roma e ha un gioco ormai definito. La Roma ha la possibilità di cercare qualcosa con cui instaurare un progetto duraturo (FLAVIO TASSOTTI, Manà Manà Sport 90.9)

Ranieri ha preso la Roma e l'ha riportata in salute. È considerato il punto di riferimento per tutto quello che ha fatto. La Roma era messa male: non c'era niente, anche i giocatori simbolo adesso non erano considerati (FABIO MACCHERONI, Retesport, 104.2)

