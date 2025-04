AGRESTI: "La Roma arriva meglio, ma la Lazio non è disastrata" - JURIC: "Credo finirà in pareggio"

A poco più di 24 ore dal derby tra Roma e Lazio, nell'etere romano si analizza il momento delle due squadre. "La Roma arriva meglio ed è favorita, ma la Lazio non è disastrata. Per Pellegrini questo derby è l'ultima chiamata", il pensiero di Stefano Agresti. Così invece Marco Juric: "Ho molta paura di vedere una Lazio che proverà a non perderla perché è consapevole delle sue difficoltà, però si sa che il derby è pronto a ribaltare questi programmi. Io penso che il risultato sarà un pareggio ma la Roma deve vincere" _____

Penso che la Roma potrebbe dare qualcosa in più perché è l'ultimo derby di Ranieri, ma spero non sia l'ultimo di Pellegrini. Davanti i giallorossi hanno bisogno di qualcosa, con solo Dovbyk in area diventa difficile (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Pellegrini? Non me lo aspetto in campo, sta perdendo il feeling (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

A bocce ferme il risultato più prevedibile nel derby è il pareggio (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Ranieri sa che questo derby è un’occasione più unica che rara, la Lazio è fiacca e psicologicamente giù. Non mi è mai capitato di vedere una vigilia così sbilanciata tra le due squadre (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Non credo che la Lazio abbia le risorse per affrontare entrambe le competizioni alla grande, non troveremo una Lazio al massimo del suo splendore. Vorrei che la Roma si qualificasse in Europa League e vorrei vederla vincere in qualche scontro diretto: al di là della classifica, per testare il valore della squadra in vista dell'anno prossima Al netto di Ranieri staremmo a parlare di cose tristissime. All'orizzonte la Roma prenderà giocatori da valorizzare, almeno per come ce l'hanno prospettato. Per me la Roma dovrebbe lottare ogni anno per lo Scudetto, punto e basta, ma ho paura che la realtà sia diversa (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)