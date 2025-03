TRANI: "Sull'allenatore vedo tanta confusione" - TONETTO: "Si può giocare anche senza Dybala"

La pausa per le nazionali offre l'occasione per fare il punto sulla stagione della Roma e sul futuro, a partire dalla panchina, che torna al centro del dibattito radiofonico romano. Ugo Trani esprime la sua preoccupazione: "Sull'allenatore vedo tanta confusione". Intanto, Max Tonetto propone la sua visione dopo l'infortunio serio di Dybala: "La quadra si può trovare anche senza Dybala perché la rosa è ampia e i giocatori ci sono, non è che non si può giocare a calcio. Bisogna provare diverse alternative".

Montella? Perché no. Conosce tutto e tutti, ha delle idee, è giovane ed ha esperienza: non ci sono controindicazioni. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ranieri? La Roma sta facendo bene però i progetti vanno fatti con persone più giovani, non ho mai pensato che lui potesse proseguire a Roma. Il prossimo hanno deve avere una voce importante perché se lo merita, a maggior ragione se la Roma riesce a prendere un posto in Champions (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sull'allenatore vedo tanta confusione. Italiano con Sartori farebbe bene alla Roma (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Se fai passare il messaggio che Ranieri deciderà tutto e poi si scopre che non è vero, hai preso in giro i tifosi (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Sembrava una bestemmia parlare di una possibilità di un posto in Champions e oggi invece dista solo 4 punti. Oggi puoi sperare di raggiungere il Bologna, mentre prima di Ranieri il problema era guardarsi alle spalle. È la ripetizione di quella cavalcata del 2010, dove ti aveva dato l'impressione di poter vincere lo scudetto (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La quadra si può trovare anche senza Dybala perché la rosa è ampia e i giocatori ci sono, non è che non si può giocare a calcio. Bisogna provare diverse alternative (MAX TONETTO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)