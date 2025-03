TORRI: "Se la Roma battesse il Como a qualcuno prenderebbe punti oggi" - SAETTA: "Per il Como non è una partita da dentro o fuori"

Nel giorno della sfida contro il Como, tra analisi tattiche sull'avversario e riflessioni sul futuro, il mondo radiofonico romano continua a interrogarsi sulla Roma. Giulio Saetta de La Gazzetta dello Sport offre un'analisi della squadra lombarda, che viene da un periodo positivo: "Ora ha una buona situazione in classifica, quella all'Olimpico non è una partita da dentro o fuori". Piero Torri invece sottolinea che la Roma ha un'altra occasione per recuperare un po' di terreno in campionato: "Se la Roma dovesse battere il Como a qualcuno prenderebbe punti".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Fabregas è un integralista come idee, ma ha già cambiato tre moduli. Da quando gioca con i tre centrocampisti - Caqueret, Da Cunha e Perrone - è passato da 1.7 gol subiti a 1.1, segnando anche di più. Adesso si è messo in una buona posizione di classifica. Una sconfitta all’Olimpico ci può anche stare, non è una partita da dentro o fuori (GIULIO SAETTA, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

Quando Ranieri è arrivato ha detto “ora ci sono io, smettete di fischiare i giocatori”. Si è offerto come garanzia, per questo noi abbiamo delle aspettative (FABIO MACCHERONI, Retesport, 104.2)

Credo che si sottovaluti molto il fatto che l’Inter è in Champions League e ha anche la semifinale di Coppa Italia. Il Milan giocherà questi due mesi in funzione di quelle partite. Il calendario è più abbordabile per il Napoli. Credo che la grande delusa di ieri sia l’Atalanta, che adesso ha un calendario micidiale. Oggi c'è Milan-Lazio: se la Roma dovesse battere il Como a qualcuno prenderebbe punti (PIERO TORRI, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

Il fallimento alla Roma dimostra che Juric non può stare in una squadra di livello più alto. Ora al Southampton ha proprio difficoltà lui, altrimenti bisogna pensare che sia proprio mal gestito (GABRIELE CONFLITTI, Radio Manà Manà Sport, 90.9)