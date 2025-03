ROSSOMANDO: "Mi aspetto Saelemaekers in coppia con Dybala alle spalle di Dovbyk" - CIARDI: "La Roma è più forte dell'Athletic"

L'attesissima sfida tra Roma e Athletic Club infiamma gli animi e i microfoni delle radio romane. Marco Valerio Rossomando ipotizza le scelte di formazione: "Per me Saelemaekers giocherà più avanti in coppia con Dybala e alle spalle di Dovbyk". Non manca l'ottimismo nell'ambiente, come dimostra Augusto Ciardi: "La Roma è più forte dell'Athletic Club, i baschi non valgono più del Tottenham".

Vedo Lazio e Fiorentina certamente qualificate, per la Roma sarà una partita molto dura e in ogni caso dovrà giocarsi tutto a Bilbao (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Non mi fido per niente di Valverde, sa leggere le partite. Su Dybala vanno addosso in tre e gli altri devono approfittarne. Non capisco perché Pellegrini non ci riesca (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Per me Saelemaekers giocherà più avanti in coppia con Dybala e alle spalle di Dovbyk. Pensare di mettere dall’inizio Pellegrini e Hummels contro l'Athletic Club è difficile (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Vedendo come ha gestito le cose Ranieri ultimamente, credo che Pellegrini andrà in campo stasera (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ranieri ci ha abituato sempre a delle sorprese importanti nella formazione e se ci dovesse essere me l'aspetterei nella posizione di Pellegrini, dove non c'è un titolare fisso. Lì ci possono giocare El Shaarawy, Soulé, Saelemaekers, Baldanzi… (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Penso che Pisilli sia stato raccontato male e non ci si renda conto del suo valore: è il giocatore della Roma più giovane a essere arrivato in nazionale. L’impatto che ha su queste partite colma quella voglia di cattiveria e quella fame di un tifoso in campo che Pellegrini sembra aver perso nella messa in pratica, anche se nelle intenzioni c’è (GIUSEPPE LOMONACO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma è più forte dell'Athletic Club, i baschi non valgono più del Tottenham (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'Athletic Club è una delle favorite alla vittoria dell'Europa League. In caso di passaggio del turno la Roma avrebbe quindi la strada spianata (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Sono moderatamente ottimista per la partita di questa sera: la Roma non parte certamente battuta contro l'Athletic Club (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)