PRUZZO: "La permanenza di Ranieri la soluzione migliore" - MANGIANTE: "Nessun contatto per Allegri e Sarri"

In attesa del match contro la Juventus, nell'etere romano si parla del futuro allenatore, e Roberto Pruzzo non ha dubbi: "La permanenza di Ranieri è la soluzione migliore, sta facendo una cosa unica". Così invece Angelo Mangiante: "Per Allegri e Sarri è tutto fermo, non ci sono contatti. In questo momento Pioli lo metterei davanti a tutti"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

La permanenza di Ranieri è la soluzione migliore, sta facendo una cosa unica (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma può andare in Champions League, 7 vittorie di fila sono tantissime. Lo scontro con la Juventus è una partita chiave: i giallorossi possono battere i bianconeri, ma la Vecchia Signora ha qualcosa in più dal punto di vista tecnico (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma ha fatto 7 vittorie di fila, ma ha affrontato avversari che vanno battuti per forza. Gli scontri diretti ci faranno capire il reale valore dei giallorossi (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Se la Roma dovesse fare 4 punti tra Juve e Lazio sarebbe più dentro che fuori dalla Champions. Il prossimo weekend potrebbe essere decisivo per diverse squadre. (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport 90.9)

Per Allegri e Sarri è tutto fermo, non ci sono contatti. In questo momento Pioli lo metterei davanti a tutti (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport 90.9)