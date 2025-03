PRUZZO: "Dovbyk o Shomurodov? Domani deve giocare l'ucraino" - TORRI: "Ranieri potrebbe schierare Cristante"

È vigilia di Europa League. Domani pomeriggio la Roma scenderà in campo in casa dell'Athletic Club nella gara di ritorno dopo il 2-1 dello Stadio Olimpico. Le attenzioni dell'etere romano sono concentrate sulla sfida di domani. Secondo Roberto Pruzzo: "Dovbyk o Shomurodov? No domani deve giocare l'attaccante ucraino". "Ranieri potrebbe mettere Cristante a centrocampo", è la lettura di Piero Torri.

Dovbyk o Shomurodov? No domani deve giocare l'attaccante ucraino, se l'uzbeko gli toglie anche la titolarità per lui diventa un problema. Apprezzo il lavoro che fa Shomurodov, ma, magari giocando in Spagna Dovbyk riesce a sbloccarsi mentalmente (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Svilar prende poco, quindi il costo del suo cartellino non può superare una certa cifra e su questo fa leva il suo agente. Se non dovesse rinnovare, dalla Premier arriverà qualcosa. Qualcuno arriverà anche per Ndicka (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

Ranieri potrebbe mettere Cristante a centrocampo, per provare a contenere la dinamica delle palle inattive che la Roma soffre molto (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)

A Trigoria pensano a Sarri e il rinnovo di Paredes è un indizio. Non fare Ranieri dirigente sarebbe un'occasione persa (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

Una sorpresa di Ranieri potrebbe essere ad esempio il pressing molto alto che la Roma ha messo in campo contro il Porto. Ci si aspetta che la Roma si metta ad aspettare per ripartire. L’effetto a sorpresa potrebbe essere provare subito ad aggredirli (ANGELO MANGIANTE, Radio Manà Manà Sport, 90.9)

Riguardo a Paredes, non c'è una clausola vera e propria per il Boca. Da quello che mi hanno spiegato, lui vuole rimanere a Roma, è molto entusiasta di questa squadra e si trova benissimo con Ranieri. Si sente centrale nel progetto. Messo da parte il desiderio di tornare al Boca, si tiene un piccolo spiraglio solo nel caso in cui la Roma decida di prendere un allenatore che non lo considera nei suoi piani. Lui dice: "Io voglio rimanere qui e sto bene qui. Se però a maggio/giugno la Roma prende un allenatore che non mi vede, allora insieme decideremo di prendere altre strade". Non ci sono certezze sul fatto che la Roma prenderà Sarri. Paredes ha chiesto alla Roma di tenersi questa piccola possibilità aperta, nel caso in cui arrivi un allenatore che non lo considera. (ELENORA TROTTA, Tele Radio Stereo 92.7)

Gli indizi portano a Sarri, lui è quello con cui Dybala si è trovato meglio. È l'unico che potrebbe rigenerare Pellegrini (UGO TRANI, Tele Radio Stereo 92.7)